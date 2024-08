De Rossi ‘Dybala bella storia, i tifosi siano orgogliosi’

agenzia

Il tecnico: "Decisione frutto anche dell'amore della città"

ROMA, 24 AGO – “Situazione emozionante, ricca di saliscendi. La sua scelta abbiamo visto che reazione ha provocato. L’entusiasmo ci sarebbe stato comunque, e in lui ora vedono uno che ha preso una decisione in funzione dell’amore dei tifosi nei suoi confronti e della squadra. Queste decisioni sono anche frutto dell’amore che c’è in questa città. E’ una bella storia, non frequente nel mondo del calcio e i tifosi devono essere orgogliosi”. Così Daniele De Rossi, tecnico giallorosso, in conferenza stampa torna sulla permanenza di Paulo Dybala dopo il dietrofront e il no all’offerta dell’Al-Qadsiah.

