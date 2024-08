De Rossi, ‘Dybala? Non penso a clausole, ma al bene della Roma’

agenzia

Il tecnico dei giallorossi: "Empoli ha talento, sarà difficile"

ROMA, 24 AGO – “Le presenze di Dybala? Io faccio l’allenatore e non posso stare a pensare alle clausole, è un giocatore importante ma verrà trattato come tutti gli altri. Da inizio ritiro non ha mai saltato un allenamento, la volta che starà in panchina farà un po’ più rumore perché è un campione, ma continuerò a fare il meglio per la Roma. Paulo sa cosa penso, io e lui abbiamo parlato diverse volte e ci siamo confrontati sia sui suoi desideri che sui miei”. Così Daniele De Rossi, allenatore della Roma, torna sulla gestione di Dybala e sul futuro in squadra dell’argentino. Poi, sull’Empoli, prossimo avversario, ribadisce come quella toscana sia una “squadra di talento, sarà un match difficile. Qualora giocasse Paulo qualcosa dovremo cambiare, ma lui e Soulè possono giocare insieme. Sono due giocatori di talento, ma lo hanno anche gli altri che ne hanno diversi”. Infine un pensiero sul mercato che “si dovrebbe chiudere prima. La società non mi ha mai chiesto di escludere qualcuno, non ho mai ricevuto indicazioni in merito. Karsdorp? Chi è con noi è perchè se lo è meritato così come i calciatori che sono andati via. Rick è stata una mia scelta, non faceva parte dei miei piani e la cosa non cambierà almeno che non me lo dica la società. Io ho ritenuto giusto che non fosse più con noi. Ci sono stati piccoli fattori che mi hanno portato a prendere questa decisione con la società che mi ha assecondato. Spero che lui trovi una squadra perché se lo merita”, conclude.

