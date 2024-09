De Rossi lascia Trigoria, rinviato l’allenamento della Roma

agenzia

Il tecnico ha saputo stamattina della decisione dei Friedkin

ROMA, 18 SET – Daniele De Rossi questa mattina era arrivato alle 7.30 a Trigoria per preparare l’allenamento odierno, quando è stato chiamato dai Friedkin che gli hanno comunicato la volontà di esonerarlo. L’ex tecnico della Roma prima di lasciare il centro sportivo si è fermato per salutare dirigenti (abbracciato Ghisolfi), dipendenti e squadra che era arrivata a Trigoria per l’allenamento, rinviato al pomeriggio. Intorno alle 11 anche i calciatori hanno lasciato Trigoria per fare ritorno a casa.

