De Rossi, per valori la Roma deve lottare per il quarto posto

Tecnico 'Vittoria col Genoa dimostra che abbiamo cuore gigante'

ROMA, 19 MAG – “Come valori la Roma deve provare ad arrivare tra le prime quattro. Noi dobbiamo lavorare per quello. Nella sua storia la Roma ha mantenuto quel posto, dobbiamo tornare a essere quella squadra lì”. Lo ha detto Daniele De Rossi a Dazn dopo il successo sul Genoa. “Una partita importante che dimostra che questi ragazzi hanno un cuore gigante, perché andare in 10 e segnare con la zampata del campione… Non potevamo giocarla diversamente essendo uno in meno”, ha aggiunto il tecnico giallorosso. A chi gli ha chiesto se proverà a tenere Lukaku a tutti i costi ha risposto: “Io farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore. Ogni anno l’allenatore si siede col diesse e il presidente per migliorare la squadra. Lo farà anche l’Inter, che quest’anno è stata la migliore proverà a migliorarsi ancora”. “Poi ci sono dei paletti, dei budget da rispettare – ha aggiunto -. Non abbiamo ancora parlato nei dettagli. Non so ancora cosa potremo fare, ma sicuramente faremo qualcosa per rendere la Roma una squadra da posizioni più alte”.

