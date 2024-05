De Siervo, Authority? Dal confronto uscirà percorso condiviso

agenzia

L'a.d. "siamo una lega unita, lo siamo sempre stati"

ROMA, 14 MAG – “Le posizioni della Lega serie A sull’Authority sono state espresse bene dal presidente Casini all’uscita dall’incontro con il ministro Abodi. Quella situazione verrà mitigata in una logica di confronto e ritengo che dal confronto possa nascere un percorso condiviso. Ed è quello che la Serie A auspicava fin dall’inizio”. Così l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini a Roma. Poi, sulla vicenda dei club che avevano sfiduciato Casini, De Siervo sottolinea come la cosa sia stata “chiarita, i protagonisti hanno voluto spiegare quel fraintendimento. Siamo una lega unita, lo siamo sempre stati”. Infine, sulla Coppa Italia l’ad ammette che “è diventata un evento a tutti gli effetti, una grande festa del calcio italiano. Sono contento per i risultati ottenuti in Italia e in Europa dall’Atalanta. Per lei è una vetrina che non si ferma con la finale della Coppa Italia ma che la vedrà protagonista anche nella nuova Supercoppa Italiana”, conclude.

