De Siervo, ‘calcio è uno dei soft power del Paese’

agenzia

Ad Lega A: 'Ogni anno raggiungiamo circa 750milioni di persone'

ROMA, 09 APR – “Sappiamo di essere uno dei soft power del Paese, siamo diffusi e visibili in 204 paesi e raggiungiamo circa 750milioni di persone. Ci mettiamo al servizio del paese, il Made In Italy è l’orgoglio del nostro paese e dobbiamo tramandare questo messaggio nostri figli”. Lo ha detto l’ad della Serie A, Luigi De Siervo, durante la presentazione della 32ª giornata della Serie A TIM 2023/2024 dedicata alla promozione del Made in Italy al Mimit. “Con questa iniziativa cerchiamo di aiutare e dare il giusto esempio affinché si sostenga il made in Italy. Quando possibile il calcio è un buon esempio di un sistema di valori che ci rappresenta e con questa giornata cerca di rimettere a disposizione quello che ha per il nostro paese”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA