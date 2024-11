De Siervo ‘manca percezione reato sulla pirateria’

agenzia

Righetti (Dazn) 'tempestività di intervento è fondamentale'

ROMA, 19 NOV – “Ogni anno la pirateria arreca un danno di 300 milioni di euro per la Serie A. La cosa che più fa male è che viviamo come se non ci fosse la percezione di questo gesto e tutto questo aiuta il meccanismo criminale che sta dietro questo sistema”. Lo ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, nel panel sulla pirateria in scena al Social Football Summit. “L’Italia ha avuto il merito di riscrivere una legge e applicarla. Il percorso intrapreso è quello giusto – ha aggiunto -. Ma bisogna capire che rubare una partita è grave quanto un altro furto, è una questione di percezione sociale”. De Siervo ha poi parlato di un gruppo di lavoro “costante” con le altre leghe come Premier e Liga. “Noi continueremo la battaglia, dando massimo supporto alle istituzioni. Ma deve essere messo a fuoco che ciascuno di noi ha un ruolo. Con Sky e Dazn stiamo lavorando, ma va capito che pagando tutti oggi un po’ di più, pagheremo poi di meno in futuro”. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle di Romano Righetti, general counsel di Dazn. “La tempestività di intervento – spiega il manager – è una variabile fondamentale, sopratutto a evento in corso. Importante è anche intervenire su chi vende e compra pirateria, ricordando che lasciando una traccia digitale si potrà essere identificati e sanzionati”. Righetti poi conclude: “Tanto più sarà possibile convertire clienti illegali in legali, tanto più saremo in grado di contribuire alla nostra partnership con la Serie A”.

