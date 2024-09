De Siervo,Lega continua investire in tecnologia in aiuto arbitri

agenzia

Ad, la Serie A è modello di riferimento internazionale

MILANO, 20 SET – “La Lega Serie A continua a investire in tecnologia per supportare il lavoro degli ufficiali di gara. L’implementazione del ‘Var Message’ sull’orologio dell’arbitro conferma la nostra volontà di rendere sempre più efficace e oggettivo il lavoro della classe arbitrale”. Lo ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in merito all’introduzione del sistema ‘Var message’, cge renderà più efficace la comunicazione tra la sala Var di Lissone e gli arbitri in campo. “Per fornire ai nostri tifosi uno spettacolo sempre più trasparente, siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la Glt, il Var e il Saot – sottolinea De Servo -, implementazioni che hanno portato evidenti vantaggi nell’arbitraggio delle nostre partite trasformando la Serie A in un vero modello di riferimento a livello internazionale”.

