De Winter ufficiale al Milan, contratto fino al 2030

Il difensore belga vestirà la maglia numero 5

MILANO, 13 AGO – È ufficiale, Koni De Winter è un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui spiega di “aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030”. De Winter vestirà la maglia numero 5.

