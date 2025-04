De Zerbi ‘cose normali,ma alcuni mi fanno sembrare un criminale’

agenzia

Tecnico Marsiglia 'è falso dire che giocatori sono contro di me'

(v. ‘Ammutinamento Marsiglia, squadra…’ delle 10:42) (ANSA) – MARSIGLIA, 04 APR – “Ho avuto una settimana davvero brutta. Devo tirare fuori il meglio dai miei giocatori, e quando perdi certe partite senza dare tutto, mi dà fastidio. Ma sempre per il bene del club e sempre con rispetto”. Così Roberto De Zerbi, in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Tolosa, sull’ ‘ammutinamento’ dei giocatori nei suoi confronti, riferito da L’Equipe. “Le cose di questa settimana sono normali e succedono in ogni spogliatoio – dice ancora De Zerbi -. A Marsiglia esce, altrove no: solo questa è la differenza. Io cerco sempre di guidare l’OM verso l’obiettivo finale anche se alcuni di voi mi fanno sembrare un criminale. E a volte sono stato troppo gentile con i giocatori. Ma leggere questo genere di cose mi ha infastidito: dire che i giocatori sono contro di me è falso”. Poi tiene a dire una cosa: “la mia intenzione è di restare qui per molti anni – le parole di De Zerbi -. La notizia sul Milan? Ho detto che non era vera, con forza. Non ho parlato con nessuno e non parlo con nessuno”.

