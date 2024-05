Debutta stasera in Premier l’arbitro con indosso telecamera

agenzia

'Headcam' riprenderà Crystal Palace-United, ma niente diretta

ROMA, 06 MAG – L’arbitro Jarred Gillett indosserà una telecamera durante la partita di campionato tra Crystal Palace e Manchester United, in programma stasera a Londra. Lo ha confermato la Premier League, sottolineando però che le immagini non saranno trasmesse in diretta, ma saranno utilizzate in seguito per un programma dedicato a mostrare “aspetti ed esigenze dell’arbitraggio” nel massimo campionato inglese. Gillett indosserà un dispositivo montato sulla testa che farà parte del sistema di comunicazione standard dell’arbitro. L’uso una tantum della telecamera è stato approvato dai legislatori dello sport, dall’International Football Association Board (Ifab), nonché dalla Premier League, dall’associazione arbitri (Pgmol) e dai club coinvolti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA