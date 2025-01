Del Fabro non si nasconde: «Qui per vincere col Catania

L'intervista

Il difensore arriva dall'Arezzo ed è già a disposizione di Toscano

Mimmo Toscano sorride perché finalmente avrà a disposizione alcuni interpreti che per settimane ha richiesto alla sua dirigenza. Tra questi rientra sicuramente Dario Del Fabro, il difensore sardo è approdato in Sicilia da poche ore e si candida per un posto nella lista dei convocati in vista del match interno contro il Giugliano di domenica a pranzo.Toscano aveva tuonato dopo la sconfitta di Benevento e ha poi ripetuto il concetto dopo il ko interno contro la Juventus Next Gen, voleva maggiore peso nel reparto difensivo. Aveva bisogno di lottatori affamati, che non mollassero la marcatura. Così la dirigenza gli ha acquistato un mastino come Dario Del Fabro. Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Cagliari, arriva in prestito dall’Arezzo, ma a giugno l’accordo potrebbe essere ridiscusso. Bisognerà vedere cosa sarà capace di fare il classe 1995 da qui a fine del campionato.

Del Fabro con quali ambizioni arriva al Catania?

«Quando si viene a Catania si è consapevoli di cosa comporti giocare in questa piazza, qualsiasi giocatore ambisce e sogna di calcare campi così importanti. Questo è un club con tanta storia e dunque bisogna essere molto ambiziosi. Negli ultimi anni il Catania ha prima vinto un campionato e poi lo scorso anno ha trionfato in Coppa, dunque vogliamo continuare a dare soddisfazioni ai nostri tifosi».

Toscano l’ha voluta per rafforzare il reparto arretrato. Quali sono le sue caratteristiche tecniche?

«Se si vuole puntare in alto, fame, motivazione e grinta sono aspetti fondamentali. Sono qui per dare un contributo alla squadra, portare un pò di energia, positività e vivacità aiutando la squadra a raggiungere i traguardi prefissati».

Lei ha girato tanto durante la sua carriera, cosa le hanno lasciato le esperienze all’estero?

«Non guardo più al passato, adesso sono focalizzato soltanto su questa esperienza, darò il meglio di me stesso per questa maglia. Sono molto contento di giocare per questi colori e spero di rendere i tifosi fieri di noi».

Lei è appena arrivato a Catania, ha già avuto modo già di conoscere la squadra?

«Le sensazioni sono positive, trovo un gruppo affiatato che va sempre forte in allenamento, conosco diversi giocatori per averci giocato contro o insieme in precedenti esperienze. Mi sono subito ambientato e sentito a mio agio da subito».

La tifoseria rossazzurra nelle ultime uscite ha fischiato la squadra, lei cosa si sente di promettere ai supporter etnei?