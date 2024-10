Del Piero, ‘Inter e Juve, due pugili senza guardia’

agenzia

'Bianconeri hanno avuto carattere, non si sono abbattuti'

ROMA, 28 OTT – “A un certo punto, Inter e Juve sembravano due pugili che avevano detto ‘non facciamo più la guardia, ci meniamo e basta’. E la Juve ha avuto carattere, non si è abbattuta”. Parola di Alex Del Piero che ai microfoni di Sky ha commentato il derby d’Italia finito con un pirotecnico 4-4: “L’Inter ha avuto più di un’occasione per fare il 5-2. Questo è il grande rammarico per loro, oltre al fatto di essere stata disattenta in alcune situazioni”.

