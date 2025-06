Delfinato, Milan vince in volata la seconda tappa

agenzia

L'azzurro ha battuto Wright e Van der Poel

ISSOIRE, 09 GIU – Jonathan Milan ha vinto in volata la seconda tappa del Criterium del Delfinato. In difficoltà sulle piccole salite del Puy-de-Dome, l’azzurro della Lidl-Trek è stato supportato dai compagni di squadra che gli hanno permesso di rientrare in gruppo, per poi dominare facilmente la volata davanti al britannico Fred Wright (Bahrain) e all’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin). Grazie a questo successo Milan ha agganciato Tadej Pogacar in vetta alla classifica generale.

