Delfinato, Pogacar si riprende la maglia gialla

6/a tappa allo sloveno, corridore in attività con più vittorie

(ANSA-AFP) – COMBLOUX, 13 GIU – Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la sesta tappa del Critérium del Delfinato, riconquistando la maglia gialla. Con questo 97mo successo in carriera, lo sloveno, che ha preceduto di 1’01 il danese Jonas Vingegaard, diventa il corridore in attività con il maggior numero di vittorie. Remco Evenepoel é giunto quinto, a 1’50. In generale, Pogacar ha ora un vantaggio di 43 secondi su Vingegaard, 54 sul tedesco Florian Lipowitz e 1’22 su Evenepoel. Pogacar aveva già indossato la maglia gialla dopo la prima tappa del Delfinato, domenica scorsa a Montluçon. Oggi, nella prima delle tre tappe di montagna, corsa con un caldo soffocante, si è preso la rivincita su Vingegaard sulla Côte de Domancy, proprio il punto in cui il danese lo aveva surclassato in una cronometro al Tour de France 2023. Il campione del mondo ha sferrato un’accelerazione fulminea a sette chilometri dal traguardo lasciando tutti sul posto. Solo Vingegaard è riuscito a tenere la ruota per qualche metro prima di perdere terreno, incapace di tenere il ritmo dell’avversario. (ANSA-AFP).

