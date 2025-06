Delfinato, Stewart vince in volata la quinta tappa

agenzia

Evenepoel cade, ma riparte e conserva la maglia gialla

MACON, 12 GIU – Il britannico Jake Stewart ha vinto la quinta tappa del Critérium del Delfinato. Quinto nella prima tappa di domenica a Montluçon, il corridore della Israel Premier Tech ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in una corsa World Tour, dominando la volata davanti al francese Axel Laurence e al norvegese Soren Waerenskjold. Quinto posto per Jonathan Milan. Con indosso la maglia gialla dopo la schiacciante vittoria nella cronometro del giorno precedente, Remco Evenepoel è caduto nell’ultimo chilometro, ma è riuscito a ripartire senza difficoltà. Il belga mantiene la testa della classifica in vista delle ultime tre tappe sulle Alpi, dove dovrebbe sfidare Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar per la vittoria finale.

