Derby Toro-Juve, migliaia di ultras bianconeri in corteo

agenzia

In strada verso lo stadio, esplosi alcuni grossi petardi

TORINO, 13 APR – Alcune migliaia di ultras della Juventus sono partiti in corteo da piazzale Caio Maio, quartiere Mirafiori di Torino e, dopo aver percorso corso Unione Sovietica hanno raggiunto piazza San Gabriele di Gorizia, a pochi metri dallo Stadio Olimpico Grande Torino, dove alle 18 si giocherà il derby della Mole. “Dal 1897 padroni di Torino”, era la scritta sullo striscione in testa al serpentone bianconero. Molti gli slogan contri i rivali granata. Oltre a fumogeni sono stati esplosi alcuni grossi petardi. La forze dell’ordine controllano la situazione e per evitare che le due tifoserie vengano a contatto.

