Deschamps, per Pogba si riaccende una luce

agenzia

Ct Francia "parlato tanto con lui, ora ha una prospettiva"

ROMA, 07 OTT – “C’è questa luce che si accende di nuovo” per Paul Pogba, “ci saranno dei passi da fare ma è una eccellente notizia che potrà giocare di nuovo da marzo”. Lo ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, in un’intervista sul sito della Federcalcio francese (Fff), commentando la riduzione a 18 mesi della squalifica dello juventino, che può sperare di tornare nel 2025 nella squadra Bleu, con la quale è stato campione del mondo nel 2018. “Ho parlato a lungo con lui al telefono, come avevo fatto spesso durante questo un periodo che è stato molto complicato per lui” ha aggiunto l’allenatore riferendosi “agli infortuni, ai problemi privati ;;che ha avuto (un caso di ricatto contro di lui che ha coinvolto in particolare uno dei suoi fratelli, ndr), la la squalifica”. “La sua è stata una sanzione pesante – ha concluso Deschamps -, ma ora sa che a marzo tornerà ad essere un giocatore e siccome ama così tanto il calcio e giocare, è un’ottima notizia per lui”.

