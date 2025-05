Di Francesco amaro ‘nessun alibi, Venezia non è sceso in campo’

agenzia

'Cagliari ha meritato, ora dobbiamo vincere e sperare'

CAGLIARI, 18 MAG – “Non ho visto il Venezia, il Cagliari ha meritato di vincere. Non ci sono alibi e giustificazioni: siamo stati ben altro in questo campionato, spesso abbiamo dilapidato i risultati, questa volta non abbiamo dilapidato nulla, non siamo scesi in campo”. Eusebio Di Francesco non nasconde l’amarezza per il suo Venezia ormai a un passo dalla B. “Sono dispiaciuto, oggi fatico a trovare spiegazioni. E quale gara se non questa meritava motivazioni?” Ora c’è una piccola speranza. “Io per primo devo rimboccarmi le maniche per la prossima gara – ha detto- dobbiamo vincere e aspettare gli altri risultati. Dobbiamo ripartire dal contrario di quello che abbiamo fatto oggi. Sono io il primo a non capacitarmi di quello che è successo”.

