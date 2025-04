Di Francesco, ‘col Monza inizia un mini-torneo di 7 gare’

agenzia

'Dobbiamo recuperare presto 5 punti che ci separano da salvezza'

VENEZIA, 11 APR – “Da domani parte per noi un mini-torneo di 7 partite, questa è la prima. Abbiamo bisogno di un Venezia presente per tutta la gara, da domani diventa importante. L’handicap è quello dei 5 punti da recuperare rispetto alla soglia salvezza. Dobbiamo viverla nel modo giusto”. Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la sfida di salvezza del Venezia di domani pomeriggio al Penzo con il Monza, tra le due ultime formazioni della classifica di Serie A. Per Di Francesco “Nesta è un allenatore che capisce di calcio, ho avuto piacere di giocare con lui da avversario e in Nazionale, un ragazzo in gamba, squisito e anche competente – ha aggiunto -. E’ una squadra con dei valori, che non è riuscita a esprimerli. Noi dobbiamo lavorare su questa loro difficoltà, ricordandoci che il Monza è andato in vantaggio in 3 delle ultime 4 gare: per questo verranno a fare la partita non dico della vita, ma importante. Non ci aspettiamo un Monza rinunciatario, al contrario: ha dimostrato di aver tenuto testa a tante. Ovvio che questa crisi di risultati non li aiuti”. La lista degli indisponibili in settimana si è allungata: ai lungodegenti Stankovic e Svoboda si sono aggiunti Sagrado, per un risentimento muscolare, e Schingtienne, che non ha ancora recuperato da un malanno. Tornano, invece, pienamente a disposizione Duncan e Maric. “Dobbiamo liberarci di tanti discorsi che vengono fatti, per esempio sul fatto di non fare gol – ha ammonito il tecnico dei lagunari -. L’astinenza nasce da tante cose che devono essere fatte meglio prima. Abbiamo fatto gol su autorete, ma ci eravamo preparati sui piazzati sapendo che in quelle situazioni dovevamo fare certi movimenti per mettere in difficoltà la difesa. Sappiamo che è importante vincere, ma non è produttivo pensarci troppo. Compattezza e spirito battagliero li abbiamo e non devono mancare”. Un passaggio su Oristanio, meno brillante della prima parte di stagione: “Ha avuto qualche problema fisico, l’attesa su di lui è stata molto più alta. Ma c’è un percorso: negli ultimi anni non aveva mai giocato con questa continuità, è passato da una fase anche involutiva, ma ora sta tornando, spero possa brillare con questa primavera, così come lo spero in Yeboah. Sono giocatori di qualità che possono dare qualcosa in più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA