Di Francesco, ‘con l’Inter in piena emergenza’

Tra infortuni e mercato, numerose assenze per il Venezia

VENEZIA, 11 GEN – Alla vigilia della partita casalinga con l’Inter, Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, in conferenza stampa inizia facendo il lungo elenco delle defezioni, per far capire la grave emergenza che dovrà affrontare la squadra. “Andersen è già partito ieri – le sue parole -, lo ringraziamo, ha avuto una grande possibilità di giocare in Champions, era una situazione che non poteva non accettare mettendosi nei suoi panni. Il direttore Antonelli sta lavorando per sopperire alla sua uscita, gli auguro il meglio, un ragazzo splendido. Sarà tra i convocati Condé, è arrivato il transfer. Anche se si è allenato solo un giorno e potrebbe giocare solo a gara in corso. Non ci saranno Schingtienne per un problema e nemmeno Candela per le voci e le trattative in corso. Poi Duncan e Crnigoj sono fuori, da valutare Haps che ha avuto un problema. Non siamo tanti, ma agguerriti sì. Doumbia e Oristanio recuperati. Sagrado è rientrato solo questa settimana”. Il tecnico dei lagunari ammette di aver visionato i nerazzurri in Supercoppa: “Sicuramente ho preso spunto dalla partita persa, perché ha dato indicazioni. Ovviamente, abbiamo giocatori differenti dal Milan. La cosa più importante è affrontare questa partita con compattezza, coraggio e grande equilibrio”. Il mister del Venezia è tornato sulla beffa dell’andata, con la rete del pareggio annullata all’ultimo istante: “Il dispiacere c’è – ha ricordato – perché loro avevano creato tanto ma potevamo giocarcela. Infatti l’ho fatta rivedere alla squadra. Abbiamo bisogno davvero del dodicesimo uomo in campo, di una bolgia. Abbiamo bisogno del supporto della nostra gente. Come sempre, ma in questa partita ancora di più. E’ una delle gare che ci può dare qualcosa in più. Stadio esaurito? Magari tanti vengono a vedere l’Inter, ma l’appello lo faccio ai nostri”. Sugli avversari, il tecnico non si è soffermato solo sulla forza delle fasce, con Dimarco e Dumfries: “Non ci sono loro soltanto, rientra Thuram, in panchina hanno tante soluzioni come Taremi. Ma sulle fasce sono molto forti. Hanno tante soluzioni, ma anche noi possiamo trovarle”. Di Francesco spera di confermare quanto di buono fatto vedere in tutte le gare con le big: “Bisogna ripetersi, anche perché non c’è motivo di accontentarsi, siamo penultimi. Potevamo avere dei punti in più? Sì, ma ora non importa, bisogna lavorare per migliorare”, ha concluso.

