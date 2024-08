Di Francesco ‘errori ci serviranno per resto stagione’

agenzia

Il tecnico del Venezia: "squadra in crescita, ma da completare"

ROMA, 18 AGO – “Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, siamo andati in vantaggio ma dopo aver subito il gol la partita è cambiata. Ci siamo abbassati troppo, devo dire che c’è anche la qualità dell’altra squadra. Nel secondo tempo davamo la sensazione di poter fare male, la Lazio quando riparte è pericolosa e peccato per il terzo gol subito. Gli errori ci devono servire per il resto della stagione, ma la squadra ha disputato una buona partita”. Sono queste le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. Di Francesco, nonostante la partita persa all’Olimpico, sottolinea come la sua sia una squadra “in crescita. Voglio una squadra coraggiosa perché senza ti metti in condizione di chiuderti nell’area di rigore. Ci sono ancora situazioni da affidare e anche una squadra da completare, come sa benissimo la società, per essere ancora più competitivi. Sul piano dell’esperienza, se paragoniamo le due squadre, dobbiamo crescere, la Lazio ha messo dentro giocatori di gamba, ha fatto scelte giuste per dar fastidio a squadre anche più importanti”. Infine un pensiero sulla retrocessione dell’anno scorso: “Ho avuto richieste da squadre che volevano mantenere la categoria e volevo riprendermi quanto lasciato lo scorso anno perché il Frosinone non meritava la retrocessione”.

