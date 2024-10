Di Giannatonio sarà operato dopo il GP in Thailandia

agenzia

Intervento alla spalla sinistra, poi stagione finita

ROMA, 17 OTT – Fabio Di Giannantonio rientrerà in Italia dopo il GP della Thailandia per sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Lo rende noto il suo team VR46 Racing Team. In accordo con il team e con lo staff medico che lo segue, Fabio volerà su Roma dove il professor Alessandro Castagna lo opererà nel corso della settimana successiva alla gara di Buriram. Dopo una serie di valutazioni mediche, per meglio preparare l’avvio della stagione 2025 e dedicare tutto il tempo necessario al recupero fisico, si interverrà sulla spalla sinistra lussata nell’impatto ad altissima velocità di cui Fabio è stato vittima nel corso del venerdì di libere in Austria, lo scorso 16 agosto. I tempi della riabilitazione sono da valutare, “ma escludiamo – conclude il team VR46 – la partecipazione di Di Giannantonio alle gare conclusive della stagione in corso” (Malasia e Valencia, ndr).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA