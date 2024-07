Di Lorenzo ai tifosi del Napoli, non vedo l’ora di ricominciare

agenzia

"Dopo 12 mesi durissimi tentato di andarmene,ma non potevo così"

NAPOLI, 11 LUG – “Ho accarezzato l’idea di andar via”, dopo “i 12 mesi più duri della mia carriera”, ma quella “stagione maledetta è finalmente passata” e dopo aver parlato col presidente De Laurentis e con il tecnico Conte “non vedo l’ora di ricominciare. Perché mi sento uno di voi”. Sono alcuni dei passaggi della lettera che il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha scritto ai tifosi azzurri, pubblicata prima sui suoi social e poi sui canali ufficiali della società. “Cari tifosi del Napoli, nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po’ ‘scumbinato'” scrive il calciatore. “Succede anche nelle storie più belle e intense – prosegue – di vivere momenti di crisi. Tutti quelli che come noi portano l’azzurro nel cuore sono reduci da 12 mesi difficilissimi. Per me sono stati i più duri della mia carriera. Passare dalla gioia incancellabile dello scudetto alla tristezza di una stagione in cui non ci riusciva niente è stato un trauma difficile da metabolizzare. Avvertivo la vostra delusione sulla mia pelle e non riuscivo con i miei compagni a cambiare l’inerzia della nostra annata. Lo ammetto, mi ha accarezzato l’idea di andar via. Sentivo la vostra insoddisfazione nei miei confronti e, come ha detto il presidente, avevo avuto la percezione di essere stato abbandonato dalla società. Dopo il crollo che abbiamo vissuto sul campo, però, era tutto comprensibile: la vostra rabbia, la frustrazione del club, la mia confusione”. “Quella stagione maledetta, però è finalmente passata”, aggiunge Di Lorenzo, che spiega di aver parlato sia con De Laurentiis che con Conte “e il messaggio che posso trasmettervi – scrive ai tifosi – senza fare proclami inutili e promesse da marinaio, è molto semplice: non vedo l’ora di ricominciare. Perché mi sento uno di voi. Ci potranno essere altri momenti difficili, ma mai rinnegherò quello che Città, tifosi e Società, nella persona del presidente De Laurentiis, hanno fatto per me e la mia famiglia. Essere il capitano del terzo scudetto, il primo senza Diego, non è solo un onore: è una responsabilità. Non potevo andar via così, dopo una stagione insopportabile per il valore della maglia che indossiamo. Sono dispiaciuto per tutto quello che ci è accaduto, ma, lo ribadisco, è ormai alle spalle. Davanti a me, adesso, vedo solo l’orgoglio di tornare a vestire quei colori che amo, quella fascia, la voglia di mostrare all’Italia la vera forza del nostro Napoli e di rivivere le emozioni da brividi del 2023”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA