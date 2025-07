Di Lorenzo, difendiamo lo scudetto costanti tutto l’anno

agenzia

'Pronti a Champions e alle altre coppe con i nuovi acquisti'

NAPOLI, 24 LUG – “Dallo scorso anno dobbiamo proseguire sulla via della continuità. Dall’inizio alla fine siamo sempre stati costanti nelle prestazioni e nei risultati. Questo aspetto deve rimanere, ci saranno momenti difficili, ma è lì che si vede il vero gruppo”. Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo apre la sua stagione in maglia azzurra, che il 31enne indossa dal 2019, guardando sia al bis dello scudetto ma anche all’avventura in Champions League. “La scorsa stagione – spiega a Radio Crc – ci ha contraddistinto il fatto di superare le difficoltà insieme. Quest’anno giocheremo con lo scudetto sul petto e l’obiettivo sarà quello di difenderlo, ovviamente non sarà semplice perché ci attende un campionato complesso. L’obiettivo è fare bene, provare a crescere come singoli e come squadra. In Champions League dopo un anno di stop ritorniamo con questo nuovo format diverso: sarà interessante capire come si svolgerà. Vogliamo fare del nostro meglio, sapendo che andiamo ad affrontare le migliori squadre d’Europa. E poi abbiamo anche la Supercoppa e la Coppa Italia: ci sono tante partite e tanti obiettivi che abbiamo in mente. Ci sarà bisogno di tutti e il gruppo lo deve sapere, perché tutti si devono sentire parte integrante di questa stagione”. Di Lorenzo parla del ritiro con Conte, sottolineando che “qui a Dimaro ci siamo concentrati sicuramente sulla parte atletica, è normale che all’inizio della stagione si lavori su questo aspetto. Sappiamo che con il mister lavoriamo tanto e ce l’ha confermato anche in questo ritiro. Il risultato con l’Arezzo non ci soddisfa, non ci piace perdere ma lavoriamo tanto e quindi fisicamente non siamo ancora al meglio, è normale che vada così. Queste partite servono sicuramente per mettere minuti nelle gambe, ma l’abbiamo analizzata e visto gli errori che abbiamo fatto. Abbiamo tanti giocatori nuovi e queste sfide servono anche per conoscerci meglio: sono sicuro che già dalle prossime si vedrà un miglioramento. Sappiamo che avere dei nuovi acquisti fin da subito è un aspetto positivo, perché il ritiro serve anche a questo: oltre alla parte fisica ed atletica riesci anche ad instaurare i rapporti più solidi stando tutto il giorno insieme. È più facile per i nuovi acquisti integrarsi, e sono arrivati con grande entusiasmo. Siamo contenti del loro arrivo: il gruppo si sta formando bene”.

