Di Lorenzo “Napoli maturato, capace di battere Atalanta e Juve”

agenzia

'Ci godiamo primo posto ma siamo ancora alla terza di ritorno'

NAPOLI, 25 GEN – “La nostra squadra è maturata tanto da inizio stagione, in questi due match vinti contro l’Atalanta e la Juventus dimostriamo di essere seri e di saper affrontare queste partite importanti che ci fanno fare un ulteriore step”. Lo ha detto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, al termine della gara vinta sulla Juventus. Di Lorenzo sottolinea che “il primo tempo è stato equilibrato – ha detto – con loro molto bene in attacco, perché sono una squadra importante e forte, ci sta non comandare sempre. Nella ripresa però siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento e questo è il sintomo di una squadra matura”. Sull’idea scudetto, Di Lorenzo sottolinea che “la squadra pensa partita per partita, stiamo facendo qualcosa di eccezionale e straordinario che a inizio stagione sembrava impossibile fare. Venire da un anno difficile e saper diventare subito competitivi vale molto ma questo vuol dire che la squadra ha lavorato tanto e ci godiamo questo primo posto. Però siamo alla terza di ritorno, ce ne sono tante da giocare e poi vedremo dove arriveremo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA