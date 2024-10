Diarra: Fifpro, la sentenza cambierà orizzonte calcio mondiale

agenzia

Sindacato mondiale giocatori: rivoluzione per mondo del lavoro

ROMA, 04 OTT – “Una sentenza che cambierà l’orizzonte del calcio mondiale”. Così la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori, commenta la decisione della Corte di giustizia Ue, che ha dato ragione a Lassana Diarra nel suo ricorso contro le norme Fifa che gli avevano impedito di trasferirsi allo Charleroi dopo aver rescisso il contratto con la Lokomovit Mosca. “La Corte europea – è la nota su X del sindacato – ha stabilito che una parte centrale del sistema di trasferimento della Fifa, in vigore dal 2001, costituisce una limitazione alla concorrenza e una violazione del libero movimento dei lavoratori. A nome dei calciatori professionisti di tutto il mondo, la Fifpro accoglie favorevolmente questo esito”. “La Corte – prosegue il sindacato mondiale – ha appena emanato una importante norma sul mercato del lavoro del calcio internazionale, e più in generale dello sport, che cambierà il panorama del calcio professionistico”. Il sindacato chiude ricordando che nel contenzioso Diarra-Fifa, la Fifpro e il sindacato europeo (Unfp) “erano schierati contro la Fifa e la federcalcio belga”, e aspetta di analizzare “approfonditamente” la sentenza per ulteriori commenti.

