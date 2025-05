Dini è l’eroe, Inglese è una sentenza: il Catania supera il Potenza e può continuare a sognare

play off serie C

Al Massimino basta un gol del bomber in zona Cesarini. Il portiere para un rigore decisivo

Dominio, rischio e successo (meritato). Dini para il rigore di Caturano, Inglese risponde con il timbro sul successo ai danni del Potenza. Il Catania passa oltre e approda alla fase nazionale degli spareggi al termine di una gara dominata in lungo e in largo e caratterizzata da una sola sbavatura disinnescata da Dini.

Toscano conferma la stessa formazione di tre giorni prima con la sola novità annunciata di Stoppa sulla trequarti al posto dell’infortunato Lunetta. Il Catania pressa immediatamente e lo fa per tutto il primo tempo creando almeno cinque occasioni propizie. Alastra, portiere ospite, si è opposto su tutti i tentativi: al 7’ alzando oltre la traversa sulla botta di Anastasio, al 18’ deviando in tuffo su Jimenez, tra il 24’ e il 30’ respingendo in angolo le conclusioni di testa di Di Gennaro e di Di Tacchio e prima del riposo ancora su Ierardi proiettato in area avversaria. Dini s’è dovuto sporcare i guantoni al 19’ tuffandosi sulla sortita di Petrungaro: è l’unica occasione del Potenza che per il resto resiste all’incedere dei rossazzurri.

La ripresa comincia con la pressione potentina (Dini respinge la punizione di D’Auria) ma è la squadra di Toscano a sfiorare il vantaggio: su cross di Raimo (13’) Stoppa colpisce al volo timbrando la traversa.

Toscano cambia. Dentro Sturaro, Dalmonte e poi Frisenna per dare freschezza alla manovra offensiva e non rischiare. Invece a -8 dal 90’ Celli tocca con un braccio, dal dischetto calcia Caturano ma super Dini respinge una prima volta e poi a ruota sul tentativo di Schimmenti. Apoteosi del Massimino che spinge il Catania ad attaccare ancora per costruire il vantaggio con il cross di Dalmonte corretto in rete da Inglese. A momenti viene giù lo stadio quando Toscano toglie il cannoniere per fare entrare Montalto. Alla fine applausi per tutti e il pubblico sogna a occhi aperti la Serie B. Domenica il primo turno della fase nazionale.

CATANIA-POTENZA 1-0

CATANIA (3-4-2-1) Dini 8; Ierardi 6,5, Di Gennaro 7, Celli 6; Raimo 6, Quaini 6 (dal 44’ s.t. De Rose s.v.), Di Tacchio 7 (dal 19’ s.t. Sturaro 6) Anastasio 6,5; Jimenez 6 (dal 25’ s.t. Frisenna 6), Stoppa 6,5 (dal 19’ s.t. Dalmonte 6); Inglese 7 (dal 44’ s.t. Montalto s.v.). (Bethers, Farroni, Butano, Del Fabro, Allegretto, Gugliemotti, Forti, De Paoli). All. Toscano 6,5.

POTENZA (4-3-3) Alastra 7,5; Riggio 6, Bachini 6, Verrengia 6, Burgio 6 (dal 33’ s.t. Mazzeo s.v.): Castorani 6, Felippe 5 (dall’8’ s.t. Siatounis 6), Erradi 6 (dal 33’ s.t. Selleri s.v.); Rosafio 5,5 (dall’8’ s.t. Schimmenti 6), Caturano 5, Petrungaro 5,5 (dal 12’ s.t. D’Auria 6). (Cucchietti, Galiano, Millesi, Sciacca, Rillo, Ferro, Valisena, Ghisolfi). All. De Giorgio 6.

ARBITRO Allegretta di Molfetta 6.

MARCATORE Inglese al 43’ s.t