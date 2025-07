Diogo Jota: Ronaldo non era al funerale, polemiche in Portogallo

agenzia

'Record' spiega: da quando perse padre CR7 dolore in solitudine

ROMA, 05 LUG – Nel dolore per la scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, il Portogallo si divide per un’assenza ai funerali, quella di Cristiano Ronaldo, ovvero il più grande giocatore nella storia del calcio portoghese e capitano della nazionale di cui faceva parte anche Diogo Jota. Così i media locali si sono divisi fra le ricostruzioni dei movimenti di CR7 e l’attacco nei suoi confronti, mentre il giornale spagnolo ‘Mallorca Daily’ ha riferito che Ronaldo è in vacanza nelle Baleari, dove è stato avvustato il suo megayacht ‘Azimut Grande’, e che lunedì prossimo è atteso a Hong Kong per inaugurare un museo a lui dedicato. Fra le critiche di chi ritiene l’assenza di CR7 “inspiegabile e ingiustificabile” c’è anche chi, come il quotidiano ‘Record’, prova a dare una spiegazione ricordando quanto accaduto al plurivincitore del Pallone d’oro quando aveva 20 anni, ovvero la morte di suo padre José Dinis Aveiro, venuto a mancare nel 2005 e al quale l’allora ragazzo, nonostante l’uomo avesse dei problemi e non fosse sempre stato presente nella vita del figlio, era molto legato. Cristiano Ronaldo venne a sapere che suo padre non c’era più dall’allora ct del Portogallo Luiz Felipe Scolari mentre la nazionale era a Mosca, e da quel momento avrebbe trovato nel silenzio e nello stare in disparte in occasione di certi eventi il modo di gestire il dolore. CR7 avrebbe deciso di fare così anche questa volta, ma avrebbe anche fatto sapere alla famiglia di Diogo Jota che sarà vicino e fornirà tutto l’aiuto qualora dovesse essere necessario.

