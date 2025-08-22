Diouf, essere interisti vuol dire molte cose

agenzia

Mi piace giocare con il pallone tra i piedi

MILANO, 22 AGO – “L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro”: lo dice Andy Diouf, nuovo giocatore dell’Inter, in una intervista pubblicata sul sito del club nerazzurro. “Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone”, spiega Diouf.

