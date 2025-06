Diritti tv: Abodi, perso il senso di una novità straordinaria

agenzia

Ministro, sarebbe bastata telefonata per evitare polemica"

ROMA, 12 GIU – “È suggestivo che sia nata una polemica in un bicchiere d’acqua. Si è interpretata una bozza tecnica condivisa con altri due ministeri, uscita indebitamente, con un punto di arrivo lontano nel tempo perché è una legge delega che presuppone confronto. Avremmo potuto evitare l’ennesima polemica con una telefonata”. Il ministro per lo Sport i giovani, Andrea Abodi, a margine dei WEmbrace Games, torna a parlare della bozza di ddl sui diritti tv che è stata criticata dalla Lega serie A. “Coloro che l’hanno letta, si sono fermati ai dettagli perdendo il senso di novità straordinaria che metterà la Lega di A, e non solo, nelle migliori condizioni per vendere un prodotto migliore. A volte – ha sottolineato Abodi -, credo ci sia bisogno di maggiore ponderazione e di collaborazione”. Poi un pensiero sul momento vissuto dalla Nazionale che si “inquadra come un momento di transizione nell’ambito del quale non è tanto significativa la sconfitta quanto l’esigenza di dimostrare di far tesoro della sconfitta stessa. Ci sono sconfitte di campo e sconfitte di vita – ha aggiunto Abodi -: se si paga per giocare, per allenare o se c’è un rapporto improprio di fronte al quale è difficile derubricare la gravità, è evidente che le partite che stanno fuori dal campo sono ancora più importanti di quelle in campo”.

