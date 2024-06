Disastro Italia, lezione di calcio della Svizzera: Azzurri presi a pallate ed eliminati

euro 2024

Freuler e Vargas a segno per gli elvetici, Spalletti dominato da Yakin

Brutta, sfiancata, senza idee. Doveve essere l’Italia della rivoluzione voluta da Luciano Spalletti, e invece la peggior nazionale di questo Europeo si fa travolgere e umiliare da una Svizzera potente, veloce, perfetta tatticamente e che, dopo aver tolto agli azzurri la gioia del Mondiale due anni fa, li butta fuori da un Europeo nel quale erano rimasti solo grazie al gol di Zaccagni all’ultimo secondo con la Croazia.A condannare un’Italia inguardabile, nello stadio di Berlino, è un 2-0 della Svizzera firmato dal bel gol nel primo tempo del centrocampista del Bologna Remo Freuler e dal tiro a giro di Vargas a ripresa appena cominciata, tra tante statuine azzurre. Termina così, senza mai aver entusiasmato, il torneo continentale di Donnarumma e compagni che cedono la coppa conquistata a Wembley e tornano a casa con la consapevolezza che ci vorrà molto tempo per rivedere una Nazionale degna della sua storia. Per di più, il pomeriggio horror, si consuma in un luogo, l’Olympistadion, che aveva regalato soddisfazioni infinite nel 2006 con la Coppa del Mondo vinta da Lippi.

Spalletti e la difesa a 4

A partita iniziata, tutto confermato nell’Italia, con Mancini al fianco di Bastoni in difesa. A centrocampo, in cabina di regia spazio a Fagioli al posto di Jorginho, mentre nel terzetto avanzato esordio nella competizione per El Shaarawy. Negli elvetici a sinistra Rieder al posto dello squalificato Widmer, con Aebischer che si sposta sull’out di destra. In avanti, confermato l’attacco leggero con Embolo-Ndoye e Vargas. Pronti via con una Svizzera molto aggressiva che pur non rendendosi troppo pericolosa comprime gli azzurri nella loro metà campo nei primi minuti. Poi l’Italia comincia a farsi vedere grazie a Fagioli che comincia a prenderla per mano: bello il lancio per Cristante che si invola verso la porta difesa da Sommer ma non azzecca l’assist. Ancora la squadra elvetica che crea la prima vera occasione del match con Embolo che si invola verso l’area azzurra, scocca un tiro a giro che Donnarumma respinge da campione. Passata la prima paura gli azzurri si fanno sotto con la prima conclusione di Chiesa che rientra e calcia con il destro, Akanji devia in angolo. E’ un’Italia che prova ad allentare la pressione elvetica, ma a comandare il gioco è la squadra di Yakin di nuovo pericolosa con Rodriguez e poi con Rieder.

La Svizzera domina

La pressione svizzera non si ferma, l’Italia non riesce a uscire in una partita che sembra la replica di quella con la Spagna. Inesorabile arriva il vantaggio rossocrociato, al minuto 37: bellissima azione di Xhaka e compagni, Ndoye tocca per Vargas sulla sinistra, cross basso che premia l’inserimento centrale del centrocampista del Bologna Remo Freuler, Mancini è in ritardo, stop e destro al volo sul primo palo che batte Donnarumma per l’1-0 elvetico. Un volta avanti la Svizzera non si ferma andando ad un passo dal 2-0 su punizione con Rieder ma Donnarumma è ancora provvidenziale andando a deviare il tiro a sul palo. Si chiude così un primo tempo horror degli azzurri tenuti a galla solo dal loro capitano.

La ripresa shock

La ripresa parte con Zaccagni al posto di El Shaarawy, anche se i cambi necessari sarebbero molti di più, ma si comincia nel peggiore dei modi per l’Italia che va sotto 2-0, quando ancora non è completato il 46′: Aebischer riceve sulla fascia sinistra e serve il movimento a rimorchio di Vargas al limite dell’area, destro a giro perfetto del numero 17 elvetico che si insacca proprio sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Donnarumma. L’Italia prova a scuotersi e va vicina al gol su una deviazione fortuita di Schar che termina sul palo. Spalletti mette dentro anche Retegui per l’acciacato Barella, ma la pressione azzurra è sterile e non fa paura alla Svizzera che riesce a difendersi bene.

Confusione Italia