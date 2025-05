Divisione Calcio paralimpico, a Tirrenia i titoli nazionali

agenzia

Buffon, onore essere qui. Gravina 'festa dello sport inclusivo'

ROMA, 25 MAG – È terminata in un abbraccio collettivo la finale nazionale della Divisione calcio paralimpico e sperimentale al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Due giorni di sfide sul campo, nei tre livelli, differenti a seconda del grado di disabilità cognitivo-relazionale degli atleti. Dopo le partite è salito sul palco Gigi Buffon, capo delegazione azzurro. “Ci sono davvero tanta soddisfazione e tanto onore nell’essere qui: riceviamo moltissimo da questi ragazzi” le parole di Buffon, che ha ricevuto in premio dal responsabile nazionale della DCPS, Giovanni Sacripante, un pallone in una teca, con le firme degli atleti della DCPS presenti alla finale di Tirrenia. “E’ il pallone d’oro che non ho mai vinto – ha sorriso Buffon -. Porto a casa un trofeo di grande prestigio morale”. “È stata un’altra stagione fantastica – ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. Queste finali sono state una festa dello sport inclusivo, il manifesto più bello per le diverse sensibilità federali nel campo della disabilità, uno dei pilastri della Strategia di Sostenibilità 2030. Con l’istituzione della DCPS nel 2019, abbiamo riempito di contenuto lo slogan ‘Il calcio è di tutti’, ottenendo risultati straordinari in termini di benessere generale per gli atleti, per le loro famiglie e per tutto il movimento calcistico italiano”. “Un grazie di cuore alla FIGC, alle società, a tutte le leghe calcistiche italiane, ad AIA, AIC, AIAC e a tutti coloro che supportano l’attività della DCPS – ha evidenziato il presidente della DCPS, Franco Carraro -. Un ringraziamento speciale va ai nostri atleti e alle loro famiglie, perché è grazie a loro che la Divisone ha raggiunto risultati così straordinari in questi anni. Il bilancio della stagione 2024/25 è molto positivo, con 240 squadre iscritte e oltre 1400 partite giocate”. La vittoria nei livelli 1 e 2 è andata alla squadra degli Insuperabili Piemonte che nel livello 1 hanno battuto 2-1 la Juventus One Nessunoescluso, nel 2 successo per 2-0 sul Padova Calcio Veneto. Nella finale livello 3 titolo al Torino FD, che ha battuto per 4-3 il Borgo Solestà Ascoli Calcio. Un arbitro internazionale per la finale, Maurizio Mariani: “Si respirano i valori veri dello sport. L’arbitro è un elemento a disposizione per far sì che tutti possano divertirsi”. Tra le personalità presenti a Tirrenia, anche il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri, il vice presidente della LND, Christian Mossino, e il presidente del Comitato Regionale Toscana della LND, Paolo Mangini.

