Djokovic a Nadal, ‘non lasciare, resta ancora nel tennis’

agenzia

'Spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia'

ROMA, 19 OTT – “Sei un atleta e una persona incredibile. La nostra rivalità è stata intensissima, spero che potremo un giorno prenderci un drink su una spiaggia. So quanti sacrifici servono nella carriera di un grande campione. E’ stato un piacere e un onore condividere il campo con te. E’ un giorno, un momento emozionante. Non lasciare ancora il tennis, resta con noi”: così Novak Djokovic rivolto a Rafael Nadal al termine della finale per il terzo posto del torneo esibizione di Riad Six Kings Slam vinto dal serbo. Djokovic si è poi rivolto al pubblico saudita: “Sono stato due volte qui, ho trovato uno dei pubblici più appassionati, avete dimostrato rispetto per i giocatori e per questo sport”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA