Djokovic ancora battuto, Wimbledon resta di Alcaraz

agenzia

Finale allo spagnolo che bissa il successo del 2023 in tre set

ROMA, 14 LUG – Carlos Alcaraz ha bissato il successo dello scorso anno al torneo di Wimbledon battendo in finale Novak Djokovic, come nel 2023. Risultato in favore dello spagnolo: 6-2, 6-2, 7-6. Un punteggio che avrebbe potuto essere ancora più netto a favore di Alcaraz, senza il tentativo di ritorno del campione serbo nel terzo set. L’anno scorso Alcaraz aveva vinto in cinque.

