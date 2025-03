Djokovic “ho ritrovato la prima di servizio, un’arma in più”

agenzia

Il serbo è in semifinale a Miami, ora contro Dimitrov

ROMA, 28 MAR – “Sto giocando bene questa settimana, ma la cosa più importante è aver ritrovato il servizio”. Novak Djokovic ha superato i quarti di finale al Masters 1000 di Miami battendo in due set (6-3, 7-6) il ceco Korda ed è diventato a 37 anni il più anziano semifinalista del torneo statunitense, ma a soddisfare il serbo è soprattutto aver constatato di avere un’arma in più per cercare di arrivare fino in fondo. “La percentuale di prime di servizio è stata la chiave del match. In particolare – ha spiegato Djokovic – nel secondo, ero in svantaggio di un break e Korda stava giocando molto bene, io ho fatto un passo indietro e lui ne ha approfittato. È stata dura trovare il contro-break. Ero più nervoso dei giorni precedenti, Korda ha molto talento ed è normale avere avuto qualche difficoltà in più, anche se sono contento di come ne sono uscito”. “Spero di continuare a servire in questo modo, perché mi consentirebbe di avere molti vantaggi – ha proseguito l’ex n.1 al mondo, che nella tarda serata italiana se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov -. Posso giocare gli scambi da fondo in modo più rilassato, sapendo di avere un’arma che ti consente di avere dei punti facili. Poi ovviamente dipende da come gioca il tuo avversario, ma in generale sento di aver giocato bene tutta la settimana”.

