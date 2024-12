Djokovic in campo nel commosso addio al tennis di Del Potro

agenzia

Il serbo battuto in esibizione davanti a 15mila spettatori

BUENOS AIRES, 02 DIC – Quasi 15.000 spettatori e l’avversario più famoso, Novak Djokovic: l’ex numero 3 del mondo Juan Martin del Potro, emozionatissimo, ha detto addio al tennis all’età di 36 anni, durante una partita d’esibizione a Buenos Aires. Nel 21mo confronto tra i due – il primo risale al 2007 – l’argentino ha vinto per la quinta volta contro l’amico serbo (6-4, 7-5). Ma soprattutto ha colpito l’emozione provata dal pubblico e dal vincitore degli US Open 2009, dopo anni di lotta contro difficoltà fisiche. “Questa folle idea è nata a marzo quando ho chiesto a Nole se poteva venire in Argentina per condividere le mie ultime novità e, nonostante avesse un’agenda molto fitta, mi ha detto subito di sì”, ha spiegato Del Potro, vincitore di 22 titoli nel circuito, con all’attivo anche due medaglie olimpiche, bronzo a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016. Dopo l’ultimo incontro e un breve doppio misto con le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko, anche Djokovic ha espresso la sua emozione. “È un giorno davvero speciale. Vengo da un luogo dove i valori sono importanti e credo che Juan Martin sia un esempio per tutti noi”, ha detto il serbo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA