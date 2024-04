Djokovic lascia coach Ivanisevic ‘Grazie di tutto amico mio’

agenzia

"Insieme stagioni da numero 1, nuovi record, 12 titoli Slam"

ROMA, 27 MAR – Novak Djokovic ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram la fine della collaborazione con Goran Ivanisevic. “Ricordo chiaramente il momento in cui ho invitato Goran a far parte del mio team. Era il 2018, Marian (Vajda, ex allenatore del campione serbo, ndr) e io stavamo cercando di innovare, di aggiungere un po’ di magia al servizio nel nostro duo. Abbiamo portato non solo quello, ma anche tante risate, divertimento, stagioni concluse al numero 1 del mondo, nuovi record, 12 titoli Slam (e qualche altra finale)” ha scritto Djokovic. “Goran e io abbiamo deciso di non lavorare più insieme da qualche giorno. La nostra chimica in campo ha avuto i suoi alti e bassi, ma la nostra amicizia è sempre stata solidissima. Sono orgoglioso di dire (non so se per lui valga lo stesso), che oltre a vincere tornei da anni abbiamo una battaglia in corso a Parchisi (un gioco da tavolo, ndr). E questo torneo non finirà mai per noi. Šefinjo, grazie di tutto amico. Ti voglio bene” conclude Djokovic

