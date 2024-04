Djokovic rinuncia a Masters di Madrid, Sinner testa di serie n.1

agenzia

Il serbo cancella l'iscrizione, ancora in dubbio Nadal e Alcaraz

ROMA, 20 APR – Il n.1 al mondo, Novak Djokovic, alla fine ha deciso di non presentarsi al torneo di Madrid, un Masters 1000 al via la prossima settimana che vedrà in campo molti tra i migliori giocatori del ranking. Nel sorteggio, previsto per lunedì, la prima testa di serie sarà così Jannik Sinner, attualmente il numero due del tennis mondiale. Anche l’anno scorso Madrid non aveva visto la presenza del campione serbo, il quale nell’ultimo torneo cui ha partecipato, a Montecarlo, ha perso in semifinale contro Casper Ruud. Djokovic è atteso invece a Roma, altro Masters 1000 che precederà l’appuntamento più importante sulla terra battuta, il Roland Garros. In Spagna c’è attesa per sapere della partecipazione di Rafa Nadal e anche di Carlos Alcaraz, che a causa di problemi muscolari ad un avambraccio ha rinunciato ai tornei di Montecarlo e Barcellona. Sarà nutrita nella capital spagnola la presenza degli italiani, dato che già ammessi al tabellone principale sono oltre a Sinner Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Altri potranno poi accedere al torneo grazie alle qualificazioni.

