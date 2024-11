agenzia

Il campione serbo: 'Mi dispiace non esserci'

ROMA, 05 NOV – Novak Djokovic ha annunciato il forfait dalle Atp Finals per via di un infortunio. “Mi dispiace per tutti coloro che avevano programmato di venire a vedermi ma a causa di un infortunio non potrò giocare la prossima settimana – ha scritto il serbo sui social – Auguro a tutti i giocatori un ottimo torneo. A presto”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA