Djokovic torna a Shanghai ‘mio amore per tennis non svanirà mai’

Il serbo a caccia del suo 100/o titolo Atp in carriera

ROMA, 03 OTT – “Il mio amore per il tennis non svanirà mai. Provo ancora molte emozioni quando gioco, non solo nei tornei ma anche durante gli allenamenti”. Parola di Novak Djokovic in vista dell’esordio al torneo di Shanghai. “A volte non va tutto come vorresti, ma il mio rapporto con questo sport è molto più profondo e va al di là di un singolo torneo o di una stagione andata storta. Anche quando mi ritirerò, sento che resterò nel tennis seppur con un ruolo diverso perché devo molto a questo sport per via di tutto quel che mi ha dato”. Il Rolex Masters segnerà quindi il ritorno in campo dell’ormai ex n.1 del mondo. Un ranking, e anche qui è sempre lui a prendere la parola, che non pare interessarlo più di tanto così come la rincorsa alle Atp Finals: obiettivi e tornei “in cui ho già dato e non ho più nulla da inseguire”. Nole a Shanghai potrebbe centrare il suo centesimo titolo in carriera. “In Cina ho ottenuto molti successi, sia a Pechino che a Shanghai. Mancavo da cinque anni, ma amo giocare qui: mi piacciono le condizioni, il sostegno che ricevo dal pubblico e il fatto di poter puntare al mio 100° titolo è una motivazione in più – ha risposto Nole – E’ tutto quel che posso dire per ora. Sto cercando di migliorare sessione dopo sessione, ho giocato molti set in allenamento per tronare al livello in cui vorrei sentirmi perché di recente non ho giocato molti tornei. Spero però di poter sfruttare in mio favore sia la maggiore freschezza che i successi qui ottenuti negli anni passati”.

