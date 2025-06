Dl sport: Abodi ‘non c’è commissario stadi,serve qualche giorno’

agenzia

'Sboarina non rientra nella rosa dei candidati'

ROMA, 20 GIU – “Non troverete il commissario stadi del quale ho parlato molto in Cdm, perché per rendere più tempestiva la sua efficacia serve ancora qualche giorno di approfondimento”. Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in video collegamento a causa del Covid, dopo la conferenza stampa post Cdm, parlando del dl sport. “Quella del commissario stadi sarà la prima proposta che farò in termini di emendamento in sede di conversione – ha aggiunto -. Il cdm ha aderito a questa mia iniziativa dando pieno sostengo a quello che sto facendo”. A chi gli chiede se il nome di Federico Sboarina come commissario può essere valido ha risposto: “E’ un qualificatissimo esperto, sta lavorando con me su diversi decreti attuativi. Abbiamo fatto un paio di mesi fa un ragionamento su questo tema, ma non rientra nella rosa dei nomi per il commissario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA