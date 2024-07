Dl sport: Petrucci ‘d’accordo con Abodi su rappresentanze leghe’

agenzia

Presidente federbasket, 'Il ministro sta lavorando bene'

ROMA, 17 LUG – “Abodi mi ha soddisfatto, ha parlato di tutto, non solo del dl sport passato oggi alla Camera che si sofferma sul rapporto con le leghe, delle percentuali e delle rappresentanze. Io sono d’accordo con lui in questo, tutte queste cose per un presidente come me sono corrette. E’ giusto delegare alle leghe professionistiche”. Lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della Fip, dopo il consiglio federale del basket in scena al Salone d’Onore del Coni e al quale ha partecipato anche il ministro dello Sport e dei giovani, Andrea Abodi, per un saluto istituzionale. “La mia fiducia in Abodi è perché sta lavorando bene sul settore, anche su delle aperture ai futuri programmi per il credito d’imposta sulle scommesse sportive”, ha aggiunto. Petrucci ha poi parlato del progetto dei 100 playground: “E’ un nostro grande successo, condiviso con Governo, Sport e Salute e Anci (farà da coordinatore, ndr). Inoltre la grande notizia è che ci sarà l’intervento del governo”.

