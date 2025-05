Domani è il giorno della Corri Catania: con partenza alle 10 da Piazza Università la carica dei 20.000

Sport, Catania

Cinque chilometri per un pieno di sport e solidarietà che permetterà a migliaia di persone di conoscere le bellezze del capoluogo etneo e contribuire a realizzare il progetto "Auto della Donazione". Il percorso e tutte le strade chiuse al traffico

Domani è il giorno della Corri Catania, la corsa-camminata aperta a tutti che scatterà alle 10 da Piazza Università. Indossando la maglietta bianca simbolo dell’evento, oltre 20.000 persone di ogni età e capacità parteciperanno a una giornata di sport, divertimento e solidarietà, lungo le strade del centro storico catanese, con un obiettivo comune: sostenere il progetto “Auto della Donazione” a favore di Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania e che si concretizzerà in un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue.

IL PERCORSO: 5 KM CORRENDO O CAMMINANDO. Domani, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università, alle 10 in punto, si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale delle Donne e degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

I PROVVEDIMENTI DEL COMUNE PER IL TRAFFICO. Il Comune di Catania, con un apposito provvedimento, ha disposto per domani quanto segue:

1. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei mezzi dell’organizzazione, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, nel tratto compreso tra la piazza Università e la via Argentina ivi compresi gli attraversamenti di via Fragalà, via Antonino di Sangiuliano e piazza Stesicoro, via Angelo Litrico, via Argentina, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra largo Paisiello e piazza Roma (carreggiata sud), via Andronico, piazza Roma, (carreggiata sud), via Domenico Cimarosa, da via Santa Maria La Grande a via Santa Maddalena, via Santa Maddalena, via Plebiscito, da via Orto del Re a via Santa Maddalena, via Antonino di Sangiuliano(carreggiata nord), da via Mancini a via A. Manzoni e da via A. Manzoni a via Gesualdo Clementi, via Gesualdo Clementi, via Carlo Ardizzone, piazza Dante, via Teatro Greco, da via Quartarone a via Crociferi, via Verginelle, via Sant’Agostino, via Crescenzo Galatola, via Vittorio Emanuele II, da piazza San Francesco di Assisi a via Pozzo Canale, via Gagliani, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Gagliani e via Castello Ursino, via Castello Ursino;

2. dalle ore 00:00 alle ore 14:00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di fermata,per tutti i veicoli, nelle seguenti vie e piazze: via Argentina, lato nord; via Sant’Euplio, da via Argentina a piazza Roma, ambo i lati; piazza San Domenico, carreggiata ovest; via Santa Maddalena, da via Plebiscito a via Gallo; via Gesualdo Clementi, ambo i lati; piazza Dante, tutta la piazza, ambo i lati; via Teatro Greco, da piazza Dante a piazza San Francesco d’Assisi, ambo i lati; via Vittorio Emanuele, da piazza San Francesco d’Assisi a via Gagliani, lato sud; via Gagliani, ambo i lati; via Garibaldi, da via Gagliani a via Castello Ursino, lato nord; via Castello Ursino, lato ovest; piazza Federico di Svevia ,carreggiata sud, ambo i lati; via San Sebastiano, lato est; via Transito, da via San Sebastiano a via Auteri, ambo i lati; via Auteri, da via Transito a via Gisira, ambo i lati; sono sospese tutte le Ordinanze Sindacali o Atti Dirigenziali in contrasto con la presente determinazione.

IL CORRI CATANIA VILLAGE. Intanto ha riscosso un grande successo il Corri Catania Village che si è chiuso stasera con tanto sport, musica, animazione, fitness, spettacolo e tanto divertimento. Dalla finale della Street Soccer Cup alle esibizioni di pallamano a cura della Federpallamano Sicilia; lo spazio dedicato alla premiazione del Concorso “Colori e Parole” che ha visto salire sul palco le scuole vincitrici con l’intrattenimento del Mago Dimis e di Superman; le esibizioni di danza, canto; Corri Catania “Talk Show” fino a “A Moda Nostra”, l’esibizione dei giovani talenti e il Premio “Corri Catania” dedicato alle eccellenze del territorio per chiudere oggi nella giornata dello sport con Piazza Università che è diventata una palestra a cielo aperto con aree sportive dedicate alla ginnastica a cura della Palestra Verginelle; a judo, lotta, karate a cura della Fijlkam; al sollevamento pesi con la Federpesi; alla boxe con Catania Boxing Team e al badminton con lo Csain. Spazio anche alla danza in carrozzina e a tante attività a cura di Altair Club che ha animato il palco per tutto il giorno e in chiusura lo swing con la performance di Danz Swing Officina.

Inoltre, per tutti i tre giorni del Villaggio, hanno riscosso successo i numerosi stand con tante iniziative organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania.