Domani il Modric day, visite e firma con il Milan

Contratto di un anno, a disposizione per la tournée

MILANO, 13 LUG – Domani Luka Modric arriverà in mattina a Milano, svolgerà le visite mediche con il Milan per poi firmare il contratto con il club rossonero per una stagione con opzione per il rinnovo. Il campione ex Real darà inizio alla nuova avventura al Milan ma si concederà qualche giorno di vacanza dopo gli impegni nel Mondiale per club. Sarà a disposizione di Allegri per la tournée Asia-Pacifico. È il secondo acquisto, dopo Ricci, messo a segno dal Milan dall’arrivo di Igli Tare. Servono però ancora i rinforzi a centrocampo e si continua a puntare su Jashari, nonostante il Brugge continui ad alzare un muro. Lo svizzero vuole il Milan e prova a forzare la mano. Resta poi l’esigenza di trovare un terzino, dopo il fallimento della trattativa per Brown che ha preferito il Fenerbahce al club rossonero.

