Domenica 11 maggio è il giorno della Corri Catania la corsa-camminata di 5 km che si snoda lungo le vie del centro

Attesa per l'appuntamento fisso della primavera catanese che verrà presentato domani alle 11 al Comune di Catania. Da giovedì 8 maggio sarà attivo il Corri Catania Village

Domenica 11 maggio si avvicina e Catania si prepara a correre in occasione di Corri Catania. La 17ª edizione della corsa/camminata aperta a tutti sarà presentata martedì 6 maggio, alle ore 11.00, a Palazzo degli Elefantiin Sala Giunta.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati nel dettaglio il progetto di solidarietà, il percorso della corsa-camminata, il programma del Corri Catania Village che sarà attivo a partire da giovedì 8 maggio e le tante iniziative collaterali alla manifestazione.

CATANIA 01/02/2025 : CORRI CATANIA – AMBULATORIO SOLIDALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Prenderanno parte alla presentazione il Sindaco di Catania, Enrico Trantino affiancato da alcuni assessori, tra i quali Sergio Parisi (Sport) e Viviana Lombardo (Politiche Giovanili); la presidentessa Agata Lanteri insieme a un gruppo di volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, ente che anche quest’anno riceverà il dono di Corri Catania e i rappresentanti delle tante realtà civili, militari e sportive che ogni anno affiancano con entusiasmo la manifestazione e che sostengono il progetto Corri Catania, oltre agli organizzatori dell’evento.

IL PROGETTO SOLIDALE “AUTO DELLA DONAZIONE” PER LA CROCE ROSSA di CATANIA. C’è attesa per la corsa-camminata che ormai è un appuntamento fisso della primavera etnea al quale prendono parte migliaia di persone di ogni età e capacità in un’atmosfera di festa e serenità.

La tradizionale maglietta bianca con l’omino di Corri Catania è il simbolo dell’evento e indossarla significa promuovere il progetto di solidarietà di Corri Catania 2025: “Auto della Donazione”. Sarà donata un’automedica attrezzata per il trasporto del sangue alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania. I mesi di attività promozionale dell’evento sono stati anche l’occasione per diffondere la cultura della donazione, un gesto solidale e altruistico con un impatto importante sull’intera comunità.

IL PERCORSO: 5 KM CORRENDO O CAMMINANDO. Domenica 11 maggio, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università, alle 10 in punto, si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale delle Donne e degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

I CORRI CATANIA POINT 2025. Ecco i Corri Catania Point nei quali ogni giorno sono disponibili, con un contributo di 5 euro, i kit (maglietta, borsa e pettorale numerato) per partecipare domenica 11 maggio alla corsa-camminata:

Ragazzini generali: Corso Italia 222; Via D’Annunzio 228.

Cavallotto Librerie: corso Sicilia 91; viale Jonio, 32.

Centro Sicilia: c/o Info Point.

Palestre Altair: Via Pantano 38 f; Via Torino 73 (Vulcania); Via F. Riso 11; Via Cifali 31; Via Duca degli Abruzzi 30; Acireale: Via Lazzaretto 25.

Parafarmacie Farmissima: c/o Centro Comm. Katanè (piano 1); c/o Superstore Decò, piazza Tivoli; Largo Pascoli 2 (via D’Annunzio).

Bar Prestipino: c/o CC Etnapolis; c/o Policlinico di Catania; c/o Ospedale San Marco.

Happy: viale Sanzio 52; Via Etnea, 139.

Libò libreria per ragazzi: via R. Imbriani 183.

Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia 66.

Da Danilo Copy&Coffee: via Passo Gravina, 48.

Stazione di Servizio IP: via Lo Jacono 77 – S. A. li Battiati.

Restart: via F. Pensavalle 18; via Filocomo 34-36.

Benzibar: Canalicchio, Catania.

Angiolucci Occhiali: c/o Parco Comm. “I Portali”.

Spectacle – Angiolucci Occhiali: viale Africa 36.

Farmacia Roma: Via Roma 193 A, Mascalucia.

Farmacia Pappalardo Dott. Filippo: Corso San Vito 120, Mascalucia.

