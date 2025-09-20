Domenica il derby di Roma, Soulé “dobbiamo dare il doppio”

agenzia

Pedro: "Iniziato male, grande opportunità per ripartire"

ROMA, 20 SET – Quarta giornata di campionato, é già tempo di derby della Capitale. Per presentare la sfida di domenica DAZN ha intervistato due dei protagonisti: il giallorosso Matías Soulè ed il biancoceleste Pedro. “Se diamo il 100% in ogni partita, in questa dobbiamo dare il doppio. Il nervosismo ci sarà, ma poi sono convinto che appena si inizia tutte le ansie andranno via” le parole di Soulé. “La mentalità offensiva” é il tratto di Gasperini che più ha colpito l’argentino: “Giocare in avanti, mai farsi trovare di schiena e puntare l’uomo. Ti lascia tanta libertà e questo consente di esprimersi al meglio, soprattutto per giocatori come me, che amano tenere il pallone e creare azioni pericolose”. “Abbiamo iniziato male, ma abbiamo una grande opportunità nel derby per ripartire. Ai tifosi non posso dire nulla, soltanto ringraziarli per il supporto: sono molto importanti, la nostra forza” ha detto Pedro nell’intervista disponibile anche in app. “Domenica saranno con noi e lo stadio sarà bello caldo. Sappiamo di dover fare uno sforzo in più per loro” ha aggiunto. “Qui il derby si vive con più passione e intensità: se ne parla già da settimane, la gente ti ferma per strada e si raccomanda” ha sottolineato. Personalmente lui come si prepara? “Cerco di non leggere troppo, di vedere immagini vecchie. Bisogna arrivare al derby senza pensarci troppo, fino al giorno prima: è importante anche staccare un po’ e rimanere sereni, cercando di far sì che la tensione non tolga lucidità”.

