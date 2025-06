Donadoni “Italia svuotata, ora serve fare gruppo”

agenzia

L'ex ct "si gioca troppo, mancano energie fisiche e mentali"

ROMA, 07 GIU – Una squadra stanca e svuotata ha poche possibilità contro un avversario aggressivo che oltretutto trova il vantaggio dopo pochi minuti di partita. L’ex ct azzurro Roberto Donadoni dà questa lettura della disfatta azzurra a Oslo e a suo giudizio l’unica soluzione ora è “essere ancora più gruppo. Non abbiamo giocatori che possono a livello individuale risolvere tante cose”. “La nazionale di Spalletti è impostata sul gruppo, su un gioco che coinvolge tutti in tutti i settori – afferma ai microfoni di Sky Sport -, ma se le energie vengono meno è più difficile perchè per fare un certo gioco ci vuole freschezza, fisica e mentale, che adesso è complicato avere”. “Se parti male e subisci un gol poi diventa complicato – dice Donadoni – -, specie per una formazione in cui molti giocatori sono fisicamente e mentalmente scarichi. Il vero problema è che si gioca veramente tanto”. “I giocatori arrivano da una stagione lunga e alcuni hanno anche da affrontare il Mondiale per club – sottolinea -. In sostanza non ci si ferma mai e non solo non c’è riposo, ma non si fa più un serio lavoro di preparazione perchè già pochi giorni dopo il raduno si va in campo per giocare delle partite”.

