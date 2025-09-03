Donnarumma ‘deluso da Luis Enrique? Io sempre sereno’

agenzia

Portiere azzurro e l'addio al Psg: 'Allenatore fa le sue scelte'

FIRENZE, 03 SET – “Se è stata l’estate più tribolata? Magari gli ultimi giorni ne ho risentito ma sono sempre stato sereno, mi sono sempre allenato, non vedevo l’ora di andare al City, mi hanno voluto fortemente e questo mi ha lusingato, essere voluti dal club più importante al mondo non si può che rendere orgogliosi. Sono molto contento ed emozionato”. Lo ha detto Gigio Donnarumma parlando dal raduno degli azzurri a Coverciano. ”Deluso da Luis Enrique? Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui – ha aggiunto il capitano della Nazionale – L’ho apprezzato, è stato diretto con me da subito in ritiro. Deluso non lo so, ognuno fa la sua scelta, giusto che un allenatore faccia le sue scelte, è in suo potere, ma avere e sentire il supporto di tutti, specie dei miei compagni, mi ha fatto capire cosa ho dato al Psg e questa è la cosa più importante. Oltre al calcio sono queste le cose che rimangono. Sapere l’affetto di tutto l’ambiente del Psg mi rende orgoglioso e contento di ciò che ho lasciato, a Parigi ho vissuto 4 anni tutti belli, specie l’ultimo, lì mi sono sentito a casa”.

