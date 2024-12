Donnarumma rassicura sui social, ‘tutto bene’

agenzia

Portiere si mostra con guancia bendata e barboncino in braccio

ROMA, 19 DIC – “Tutto bene”. Il giorno dopo il brutto scontro di gioco con Wilfried Singo nel primo tempo della partita tra il Monaco e il suo Paris Saint Germain, in cui ha rischiato gravi traumi, Gianluigi Donnarumma si è fatto vivo sui social per tranquillizzare i tifosi, pubblicando una foto che lo ritrae rilassato sul divano di casa e con in braccio l’amato barboncino. Una vistosa benda copre la guancia destra del giocatore, colpita dai tacchetti dell’ex granata Singo mentre il portiere del club francese e dell’Italia stava effettuando un’uscita bassa. Lo scontro ha provocato alcune ferite e contusioni alla zona appena sotto l’occhio destro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA